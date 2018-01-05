В Европарламенте прокомментировали задержание журналиста ВГТРК в Латвии

Депутат Европарламента (ЕП) от Латвии Андрей Мамыкин отреагировал на задержание латвийскими правоохранителями российского журналиста ВГТРК Ольги Курлаевой. По мнению парламентария, то, что Латвия «боится журналистов», «говорит о многом».

«Вообще безумно грустно: если государство не боится террористов, но при этом боится журналистов, это говорит о многом», – написал депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, власти Латвии приняли решение о депортации российской журналистки Ольги Курлаевой и ее супруга Анатолия Курлаева, обвинив их в угрозе национальной безопасности страны.