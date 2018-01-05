Выдворенная из Латвии журналистка ВГТРК Курлаева вернулась в Россию

Выдворенная из Латвии журналистка ВГТРК Ольга Курлаева вернулась в Россию, сообщил ее муж Анатолий.

«Погранцы наши ее (Курлаеву) чаем с печеньками кормят. Все хорошо», — приводит «РИА Новости» сообщение мужа журналистки.

По словам Анатолия Курлаева, латвийские пограничники обращались с Ольгой хорошо, однако власти страны не разрешили ей лететь самолетом, который она была готова оплатить, а просто высадили ее ночью на границе с РФ в пункте «Терехово».

Напомним, ранее власти Латвии депортировали из страны российскую журналистку Ольгу Курлаеву и ее супруга Анатолия, сотрудника телеканала «ТВ-Центр», обвинив их в угрозе национальной безопасности.

В МИДе РФ заявили, что решение властей Латвии недопустимо и нарушает свободу слова.