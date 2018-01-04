В МИД РФ осудили высылку российских журналистов их Латвии

Латвия грубо нарушает международные обязательства высылкой российских журналистов, заявила официальный представитель Министерства Иностранных Дел России Мария Захарова.

«Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы», – написала дипломат в Facebook.

По её словам, Москва будет добиваться от профильных международных институтов адекватной оценки действий латвийских властей, которые «немыслимым для демократического общества».

Заявления Риги о том, что журналистов депортировали из-за угрозы нацбезопасности Латвии, Захарова сравнила с «временами тоталитаризма 30-х годов XX века в Испании и Германии».

По мнению, официального представителя МИД РФ, это ничто иное как попытка латвийских властей полностью «зачистить информационное пространства страны от неугодных СМИ» при поддержке руководства ЕС.

Как сообщал портал iz.ru, властей Латвии приняли решение о депортации из страны журналистов телеканала «ТВ Центр» и ВГТРК Анатолия и Ольгу Курлаевых.