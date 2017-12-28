Суд в Житомире продолжит рассматривать дело журналиста Муравицкого

Верховный суд Украины 28 декабря постановил, что дело журналиста Василия Муравицкого продолжит рассматривать суд в Житомире.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Журналист обвиняется на Украине в госизмене за свои публикации в СМИ.

Ранее защита Муравицкого обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) с ходатайством о смене подсудности.

Адвокаты считают, что житомирский суд не может объективно рассмотреть это дело из-за предвзятого отношения местных чиновников.

Ходатайство было передано на рассмотрение Верховного суда Украины после ликвидации ВССУ в рамках судебной реформы.

СБУ задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.

По утверждению спецслужбы, статьи публициста размещались на «сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины».