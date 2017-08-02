Массовое закрытие российских интернет-ресурсов на Украине представляет собой акты вопиющих нарушений принципов свободы слова, говорится в официальном сообщении МИД РФ в связи с ситуацией вокруг украинского журналиста Василия Муравицкого.

Задержанный ранее в Житомире Службой безопасности Украины (СБУ) журналист подозревается в госизмене путем публикации своих статей на нескольких российских сайтах. Россия считает такие украинские меры «варварской политикой» против СМИ.

«Масштабные преследования и силовое давление на украинских журналистов — акты вопиющих нарушений фундаментальных принципов свободы выражения», –– говорится в сообщении МИД РФ.

Россия обращается к странам ОБСЕ и Совета Европы поддержать осуждение преступной политики Киева против СМИ.