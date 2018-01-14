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Главный тренер ЦСКА оценил игру новичка команды

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Фото: РИА Новости
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру новичка команды — хорватского полузащитника Кристияна Бистровича.

«Молодой игрок достаточно креативный. Мы за ним долго смотрели. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объем работы, умеет правильно принимать решения под давлением», — приводятся слова Гончаренко в Twitter ЦСКА.

Ранее Бистрович выступал за хорватский клуб «Славен». Недавно 19-летний футболист заключил контракт с «армейцами» до 2022 года. По данным СМИ, трансфер игрока обошелся клубу в €500 тыс.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ЦСКА интересуется полузащитником «Уфы» Дмитрием Стоцким. Клуб готов заплатить за футболиста €1,5 млн.

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