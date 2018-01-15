ФК «Зенит» отправился на первый сбор без Дзюбы, Шатова и Анюкова

Петербургский «Зенит» не взял на первый тренировочный сбор в ОАЭ нападающего Артема Дзюбу, полузащитника Олега Шатова, также вратаря Михаила Кержакова и защитников Ивана Новосельцева и Александра Анюкова.

Как передает «Спорт-Экспресс», Дзюба и Шатов пройдут медобследование и будут готовиться к возобновлению сезона с «Зенитом-2», пока не найдут новые команды.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет купить у «Краснодара» форварда Федора Смолова, а Дзюба может стать частью сделки. Кроме того, краснодарский клуб предлагал арендовать Шатова.

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