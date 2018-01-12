Прямой эфир
Сюжет:

Британских журналистов призвали создавать негативные сюжеты перед ЧМ-2018

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналисты Великобритании получили прямое указание по созданию негативных сюжетов перед чемпионатом мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Об этом заявила в пятницу, 13 января, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Сейчас нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства, причем это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной компании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России», — сказала Захарова на брифинге.

Портал iz.ru ранее писал о том, что глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз в преддверии мундиаля предупредил о возможном нападении медведей в России. К таким выводам он пришел после изучения возможности проживания в кемпинге, так как обеспокоен нехваткой мест в гостиницах.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В матче открытия российская сборная 14 июня сыграет с командой Саудовской Аравии в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная России по футболу сыграет с Турцией в Москве перед ЧМ-2018
FIFA может увеличить число дешевых билетов на ЧМ-2018
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017