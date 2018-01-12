Британских журналистов призвали создавать негативные сюжеты перед ЧМ-2018

Журналисты Великобритании получили прямое указание по созданию негативных сюжетов перед чемпионатом мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Об этом заявила в пятницу, 13 января, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Сейчас нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства, причем это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной компании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России», — сказала Захарова на брифинге.

Портал iz.ru ранее писал о том, что глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз в преддверии мундиаля предупредил о возможном нападении медведей в России. К таким выводам он пришел после изучения возможности проживания в кемпинге, так как обеспокоен нехваткой мест в гостиницах.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В матче открытия российская сборная 14 июня сыграет с командой Саудовской Аравии в Москве.