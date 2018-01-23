Глава британского генштаба призвал изучить слабые стороны РФ

Для противостояния России Запад должен изучить ее слабые стороны. Об этом заявил глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер в ходе выступления в Королевском институте вооруженных сил.

Картер также назвал Россию наибольшей угрозой Соединенному Королевству со времен окончания холодной войны. Он отметил, что его коллеги, начальники генеральных штабов США, Франции и Германии, разделяют эту точку зрения. Генерал также поделился своими соображениями по поводу того, как противостоять РФ.

«Россия признает силу, и мы должны создать действующие институты в соседних странах, чтобы они обладали достаточной силой, чтобы противостоять РФ», — сказал генерал.

Картер заявил о необходимости снижения энергетической зависимости от России. Глава британского генштаба отметил, что РФ «придерживается многомодельного подхода».

«Это гибридная версия, которая может задействовать «маленьких зеленых человечков», большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты. Их мышление очень гибкое. Их генеральный штаб способен с легкостью изменяться, развиваться и извлекать уроки», — цитирует Картера ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что Картер попросил британское правительство увеличить бюджет оборонной сферы из-за невозможности «держаться на уровне противников» и для защиты от них.