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Глава минобороны Британии заявил о начавшейся холодной войне с Россией

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Фото: Global Look Press/Pete Maclaine
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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон и Москва уже находятся в состоянии холодной войны.

«Россия ведет войну против Великобритании на разных уровнях. Мы находимся в состоянии холодной войны, но такой, где Россия невероятно активно пытается нанести ущерб интересам Великобритании», — приводит заявление Уильямсона «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщал портал iz.ru, в ноябре Великобритания во внутреннем докладе палаты лордов признала превосходство российской армии над армией Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите «Восточное партнерство» заявила, о необходимости противостоять действиям России, «которая угрожает потенциальному росту Восточного региона и пытается уничтожить нашу коллективную силу».

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