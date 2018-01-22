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Британский генштаб попросил больше денег на защиту от РФ и других противников

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Фото: Global Look Prees/Dinendra Haria
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Глава генштаба армии Великобритании генерал сэр Николас Картер попросил правительство увеличить бюджет оборонной сферы из-за невозможности «держаться на уровне противников» и для защиты от них.

«Наша способность упреждать или реагировать на угрозы будет подорвана, если мы не сможем держаться на уровне противников. И сейчас наступило время реагировать на эти угрозы», –– цитирует «РИА Новости» Картера, выступавшего в Королевском институте вооруженных сил (ВС).

Помимо этого, генерал открыто сравнил армии Великобритании и России.

«Традиционные угрозы сохраняются, и в прошлом году мы видели, как Россия имитировала военные действия в Северной Европе. Мы должны внимательно следить за тем, как страны используют всё более творческий подход в том, что касается методов исследования пластов между миром и войной», –– заявил Картер.

Также он напомнил, что Россия прекрасно продемонстрировала свою военную мощь в Сирии, в том числе запустив 26 крылатых ракет, способных пролететь 1,5 тыс. км. Еще генерал вспомнил о военных учениях в Калининграде в 2017 году и заявил, что Великобритании сложно что-то противопоставить российским ВС.

22 января портал iz.ru сообщил, что власти Норвегии не считают Россию военной угрозой для государства, однако отмечают наращивание российского военного потенциала.

В декабре президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать обороноспособность страны, реагируя на развитие ракетных программ США и размещение новых военных сил НАТО у российских границ.

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