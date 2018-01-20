Великобритания внедрит систему текстового оповещения о ядерной угрозе

Правительство Великобритании начало разработку специальной системы, позволяющей сообщать жителям страны об угрозе ядерного удара через мобильный телефон в текстовом режиме. Причем этот сервис не потребует от владельца гаджета передавать свой номер правительству или как-то регистрироваться в сети оповещений.

Эту технологию планируется использовать при «неконкретизированных серьезных инцидентах», которые угрожают людям или окружающей среде. Через сервис также будут поступать предупреждения о начале военных действий или о произошедших терактах, сообщает The Times.

В 2013 году технология прошла успешные испытания в трех британских графствах, но единая система не была создана. Последняя общегосударственная сеть оповещения с использованием сирен закрыта еще 25 лет назад.

Как писал iz.ru, 13 января жители Гавайских островов получили на мобильные телефоны ошибочное предупреждение об атаке баллистическими ракетами. Глава Белого дома высказал надежду, что подобная ошибка не повторится.