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Ложное оповещение о землетрясении вызвало панику в Японии

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Фото: Global Look Press/Natsuki Sakai
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Ложное оповещение о сильном землетрясении вызвало панику и транспортный коллапс на северо-востоке Японии. 

Как сообщает BBC, несколько миллионов жителей получили оповещение о подземном толчке силой 6,4 балла в прибрежной части префектуры Ибараки. 

Отмечается, что сообщение транслировали различные телеканалы и радиостанции, а также временно было приостановлено движение поездов.

В действительности на два толчка куда меньшей силы произошли в море на расстоянии около 350 км. На суше его последствий заметно не было.

Сообщение о чрезвычайной угрозе оказалось сбоем в системе экстренного оповещения. Система автоматически включается, если в ближайшие минуты должно произойти землетрясение магнитудой выше 7.

В результате сбоя мобильные телефоны жителей начали издавать резкий неприятный звук, а на улицах заработали громкоговорители.

Ранее сообщалось, что японские ученые создали робота-змею для проведения исследований и очистки вышедших из строя после аварии атомных реакторов АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2».

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