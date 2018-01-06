Ложное оповещение о землетрясении вызвало панику в Японии

Ложное оповещение о сильном землетрясении вызвало панику и транспортный коллапс на северо-востоке Японии.

Как сообщает BBC, несколько миллионов жителей получили оповещение о подземном толчке силой 6,4 балла в прибрежной части префектуры Ибараки.

Отмечается, что сообщение транслировали различные телеканалы и радиостанции, а также временно было приостановлено движение поездов.

В действительности на два толчка куда меньшей силы произошли в море на расстоянии около 350 км. На суше его последствий заметно не было.

Сообщение о чрезвычайной угрозе оказалось сбоем в системе экстренного оповещения. Система автоматически включается, если в ближайшие минуты должно произойти землетрясение магнитудой выше 7.

В результате сбоя мобильные телефоны жителей начали издавать резкий неприятный звук, а на улицах заработали громкоговорители.

Ранее сообщалось, что японские ученые создали робота-змею для проведения исследований и очистки вышедших из строя после аварии атомных реакторов АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2».