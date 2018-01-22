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Глава генштаба Великобритании признал превосходство российской армии

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Вооруженные силы Соединенного Королевства отстают от возможностей российской армии, заявил глава генерального штаба Великобритании Ник Картер. Он заявил, что серьезной угрозой являются российские крылатые ракеты, применявшиеся военнослужащими РФ в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике (САР).

Об этом сообщает The Telegraph.  Глава Генштаба Великобритании добавил, что армия Великобритании не располагает надежной защитой от ракет подобного класса, пишет «Газета.ру».

Картер отметил, что в течение последних лет Москва продемонстрировала свою военную мощь.

В декабре 2017 года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон и Москва находятся в состоянии холодной войны. Месяцем ранее во внутреннем докладе палаты лордов говорилось, что Великобритания признала превосходство российской армии над своей армией.

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