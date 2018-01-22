Глава генштаба Великобритании признал превосходство российской армии

Вооруженные силы Соединенного Королевства отстают от возможностей российской армии, заявил глава генерального штаба Великобритании Ник Картер. Он заявил, что серьезной угрозой являются российские крылатые ракеты, применявшиеся военнослужащими РФ в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике (САР).

Об этом сообщает The Telegraph. Глава Генштаба Великобритании добавил, что армия Великобритании не располагает надежной защитой от ракет подобного класса, пишет «Газета.ру».

Картер отметил, что в течение последних лет Москва продемонстрировала свою военную мощь.

В декабре 2017 года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон и Москва находятся в состоянии холодной войны. Месяцем ранее во внутреннем докладе палаты лордов говорилось, что Великобритания признала превосходство российской армии над своей армией.