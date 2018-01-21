Прямой эфир

National Interest рассказала об уникальном российском комплексе ПВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На вооружении у России стоит зенитный ракетно-пушечный комплекс, у которого нет аналогов в мире, — «Панцирь-С», пишет издание National Interest.

Данный комплекс (кодовое обозначение НАТО SA-22 Greyhoud) является наследником систем ПВО «Шилка» и «Тунгуска» и был использован Россией в Сирии, передает «РИА Новости».

«Панцирь-С» предназначен отражения массированных атак различных ракет и беспилотников. Комплекс оснащен двумя 30-миллиметровыми пушками, которые способны делать до 40 выстрелов в секунду.

Он был использован во время конфликта в Сирии, однако эксперты не обратили на него внимание, интересовавшись больше С-400.

«Панцирь-С» — последняя линия обороны в составе ПВО. Учитывая специфику боевых действий, данный комплекс приобретает ключевое значение.

Эксперты отметили, что необходимость в подобных комплексах подтверждает атака боевиков на российскую авиабазу Хмеймим. Использование авиации против дронов террористов менее эффективней, чем российского комплекса, заключает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия утилизирует две самые крупные в мире атомные подлодки
«В бригадах и полках будет по одному «ударному» подразделению»
Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий — о том, какие качественные изменения происходят в инженерных войсках

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017