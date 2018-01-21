National Interest рассказала об уникальном российском комплексе ПВО

На вооружении у России стоит зенитный ракетно-пушечный комплекс, у которого нет аналогов в мире, — «Панцирь-С», пишет издание National Interest.

Данный комплекс (кодовое обозначение НАТО SA-22 Greyhoud) является наследником систем ПВО «Шилка» и «Тунгуска» и был использован Россией в Сирии, передает «РИА Новости».

«Панцирь-С» предназначен отражения массированных атак различных ракет и беспилотников. Комплекс оснащен двумя 30-миллиметровыми пушками, которые способны делать до 40 выстрелов в секунду.

Он был использован во время конфликта в Сирии, однако эксперты не обратили на него внимание, интересовавшись больше С-400.

«Панцирь-С» — последняя линия обороны в составе ПВО. Учитывая специфику боевых действий, данный комплекс приобретает ключевое значение.

Эксперты отметили, что необходимость в подобных комплексах подтверждает атака боевиков на российскую авиабазу Хмеймим. Использование авиации против дронов террористов менее эффективней, чем российского комплекса, заключает издание.