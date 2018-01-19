Россия утилизирует две самые крупные в мире атомные подлодки

Самые большие в мире атомные подлодки проекта 941 (шифр «Акула») «Архангельск» и «Северсталь» будут утилизированы в России. Субмарины уже выведены из боевого состава ВМФ России.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, решение принято из-за нерентабельности эксплуатации подводных лодок.

«В отношении двух АПЛ «Северсталь» и «Архангельск» принято решение об их утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ. «Росатом» их утилизирует после 2020 года», — сообщил собеседник агентства.