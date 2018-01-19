«В бригадах и полках будет по одному «ударному» подразделению»

Меняющиеся потребности вооруженных сил, опыт сирийской кампании и других локальных конфликтов привели к серьезным переменам в инженерных войсках. Их начальник генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал «Известиям» о новых частях и подразделениях, а также о новой технике военных инженеров.

— По каким направлениям сейчас идет развитие и модернизация вашего рода войск?

— Основные направления — строительство войск и оснащение их новейшими, в том числе роботизированными, образцами инженерного вооружения.

За период с 2012 по 2017 год сформированы 19 соединений, частей и организаций этого профиля, кроме того, переподчинены начальнику инженерных войск ВС РФ четыре воинские части, созданы два федеральных бюджетных учреждения и т.д.

Так, для повышения возможностей скрытия и имитации важных районов и объектов в 2017 году сформирован инженерно-маскировочный полк центрального подчинения. Через два месяца после создания он уже выполнял задачи в ходе специальных учений нашего рода войск, а в последующем и в ходе учений «Запад-2017», получив высокую оценку за свои действия.

Продолжается начатое в 2013 году формирование армейских инженерно-саперных полков, которое будет закончено к 2021 году. В состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в 2017 году вошел вновь сформированный подобный полк.

— Какие новации появились или появятся в инженерных частях по итогам сирийской кампании?

— Организована разработка перспективных средств инженерного вооружения: многофункционального робототехнического комплекса разминирования противотанковых мин, конденсаторного взрывного прибора, индукционного миноискателя, индивидуальных и групповых источников электроэнергии и других средств, повышающих эффективность выполнения специальных задач.

В 2017 году на вооружение и снабжение принято 18 современных инженерных средств.

— Планируется ли обновление парка боевых машин на замену тем, которые были разработаны еще в СССР?

— Обновление идет уже сейчас. Перечень новых образцов немаленький. Он включает в первую очередь средства преодоления минно-взрывных заграждений.

Появились и новые средства преодоления разрушений и препятствий. Это инженерные машины разграждения, модернизированные тяжелые механизированные мосты, колесные дорожные машины, бронированные бульдозеры.

Инженерные войска получают современные средства преодоления водных преград.

Важной новинкой являются современные, высокотехнологичные средства полевого водообеспечения. В части поступили станции комплексной очистки, многофункциональные комплексы консервации воды, передвижные буровые установки.

В части и подразделения поступают новые средства механизации земляных работ — войсковые экскаваторы и фронтальные погрузчики, а также средства общего назначения, например, краны различной грузоподъемности.

— Появление штурмовых саперов и подразделений специального минирования превращает инженерные войска в мощную ударную силу. Означает ли это радикальный пересмотр тактики их применения?

— После окончания Второй мировой войны все инженерно-штурмовые части были расформированы. Подразделения спецминирования прекратили свое существование с распадом СССР.

Часть боевого опыта этих подразделений по прошествии многих лет была использована во время первой и второй чеченских войн, в других локальных конфликтах. И вот в 2014 году при формировании инженерно-саперной бригады мы вернули в строй сначала инженеров-штурмовиков, а потом и спецминеров.

С их появлением кардинального пересмотра тактики применения войск не произойдет, зато изменится качество инженерного обеспечения и возрастет скорость выполнения таких задач, что важно в современной войне.

Так, например, одним из наиболее важных качеств инженерно-штурмовых подразделений является их универсальность — от специфических инженерных задач, разминирования местности и объектов до непосредственного подавления сопротивления противника в любом укрепленном огневом сооружении.

Сейчас инженерно-штурмовые, инженерно-разведывательные подразделения и подразделения специального минирования готовятся к применению. Мы рассчитываем, что к концу 2018 года в бригадах и полках будет по одному «ударному» подразделению.

— Для вашего рода войск разработано большое количество роботизированных и беспилотных систем. Они тестировались в Сирии. Что-то планируется принять на вооружение?

— Одной из основных задач инженерных войск в САР является разминирование. В ходе ее выполнения прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», управляемые досмотровые комплексы «Скарабей» и «Сфера». Принятие их на снабжение запланировано на 2018 год.

— Будут ли меняться программы подготовки офицеров с учетом новых задач, стоящих перед инженерными подразделениями, и сирийского опыта?

— В 2017 году проведена большая работа по изменению программ подготовки офицеров, особенно с учетом сирийского опыта. И она будет продолжена в 2018-м.

— Что нового могут сейчас предложить войскам предприятия ОПК в плане минного вооружения?

— Создание современных боеприпасов и средств их установки проводится с учетом минимизации времени устройства заграждений, а также соответствия их требованиям Женевской конвенции.

За последние годы созданы новые образцы инженерных боеприпасов. Разработаны противовертолетная и взрыво-зажигательная кумулятивная противотанковая мина, а также специальный взрыватель для всех противопехотных мин. Впервые создан инженерный боеприпас с широкой зоной поражения, способный поражать бронеобъекты с верхней полусферы. Разрабатывается инженерная система дистанционного минирования.