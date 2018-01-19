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Саперы станут частью ударного тарана

Минобороны наращивает численность и расширяет функционал Инженерных войск
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
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Российское военное ведомство проводит масштабную реформу Инженерных войск. Они станут мощной ударной силой, предназначенной для ведения современной войны. В ближайшие полгода в составе каждой армии появится инженерно-саперный полк, ориентированный, помимо стандартных задач, на штурмовые действия в городах, скрытное минирование и быструю очистку местности от вражеских взрывных устройств. Это делается на основе опыта, полученного российскими военными в Сирии. По мнению экспертов, в городах без хорошо подготовленных и оснащенных инженерно-саперных частей невозможно вести успешные боевые действия.

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Как рассказали «Известиям» в Минобороны, ведомство приступило к масштабной реформе Инженерных войск. Они не только будут решать задачи обеспечения, но станут важным компонентом наступательного потенциала Сухопутных войск. В ближайшее время во всех армиях появятся принципиально новые инженерно-саперные части. Они будут оптимизированы для решения задач штурма и разграждения, разминирования передовой, скрытного минирования. В их составе будут штурмовые роты, подразделения саперов-спецназовцев, роты роботов и беспилотников.

Первый полк нового штата будет сформирован в 2018 году и войдет в состав 8-й общевойсковой армии. Всего создаются минимум четыре такие восковые части. В дальнейшем на новый штат планируется перевести другие полки Инженерных войск (по меньшей мере шесть).

Сейчас в составе инженерно-саперных полков имеются батальоны саперов, дорожников, понтонеров и специалистов по инженерным заграждениям и сигнализации. В ходе реформы численность дорожно-мостостроительных и понтонных подразделений будет сокращена, зато появятся штурмовики и саперный спецназ.

Одетые в броню штурмовые саперы будут обеспечивать расчистку пути для наступающей пехоты — уничтожать заграждения и долговременные огневые точки, взрывать здания. Спецназ займется скрытным минированием объектов в тылу противника и устройством минных засад. Больше станет и обычных саперов, чтобы обеспечить оперативную очистку местности от установленных противником фугасов, мин и самодельных взрывных устройств.

Как пояснил «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко, повышенное внимание к Инженерным войскам абсолютно оправдано, поскольку хорошо подготовленные и оснащенные инженерно-саперные части очень важны в условиях современных войн.

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— Боевые действия в Сирии показали, что саперные подразделения очень востребованы в условиях локальных войн, — отметил Олег Желтоножко. — Они должны работать непосредственно на передовой и в тесном взаимодействии с общевойсковыми частями. Особенно важную роль это взаимодействие играет в городских условиях.

По словам эксперта, еще Вторая мировая война показала, что для захвата городов и укрепрайонов нужны специальные штурмовые части. Они должны применять не только стандартное пехотное вооружение, но и взрывчатку, чтобы нейтрализовать вражеский дот или пробить проход через здание.

— В современных конфликтах широко используются разнообразные взрывные устройства и мины. Чтобы войска могли свободно действовать, с ними должны идти специалисты по разминированию, — отметил Олег Желтоножко. — Традиционные задачи, впрочем, тоже никуда не делись. Достаточно вспомнить недавнее форсирование Евфрата, для которого потребовалось быстро навести переправы.

Как сообщали ранее «Известия», по замыслу Минобороны в состав окружных бригад войдут батальоны саперов-штурмовиков, а армейские полки пополнятся ротами. Предполагается, что формирование и боевое слаживание новых штурмовых подразделений займет несколько лет. Офицеров «инженерного спецназа» начали готовить на базе Тюменского высшего военно-инженерного училища только в 2014 году. А в 2015-м специальные курсы для сержантов и рядовых открылись в окружных учебных центрах.

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