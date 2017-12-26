В российской армии появились «стелс-саперы»

В инженерных войсках созданы подразделения спецминирования, способные скрытно проникать в тыл противника, чтобы устанавливать там минные заграждения или уничтожать важные объекты. На вооружении «стелс-саперов» — новейшие бронеавтомобили и высокотехнологичные системы с элементами искусственного интеллекта. Как отмечают эксперты, мины позволяют прикрывать фланги, сковывать маневры противника и устраивать засады при незначительном количестве личного состава.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в российских Вооруженных силах создан еще один вид спецназа — отряды спецминирования. Первая такая рота уже действует в составе 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады. Предполагается, что в будущем подобное подразделение появится в каждой инженерной бригаде.

В роте специального минирования — несколько десятков высококлассных саперов. Эти подразделения предназначены не для сплошного минирования местности, а для точечного, очагового применения. Спецназовцы на 2–3 бронеавтомобилях скрытно выдвигаются к линии фронта или в тыл противника и незаметно устанавливают там управляемые инженерные боеприпасы различных типов. Их целью может быть мост через реку или важная дорога, по которой должны пройти вражеские войска. С помощью скрытно установленных заграждений можно устроить засаду, прикрыть угрожаемое направление или даже блокировать населенный пункт, заминировав его пригороды.

«Стелс-саперы» используют для передвижения спецназовскую версию отечественного бронеавтомобиля «Тигр». Эти машины благодаря высокой проходимости позволяют совершать стремительные рейды во вражеский тыл и обеспечивают саперов достаточной огневой мощью и бронезащитой на случай контакта с противником. На вооружении спецрот состоят как обычные мины советского и российского производства, так и интеллектуальные системы. Как ранее писали «Известия», для российской армии уже разработаны целые минно-взрывные комплексы, оснащенные разнообразными электронными датчиками (сейсмическими, тепловыми, оптическими) и системой дистанционного контроля со специального планшета.

Военный эксперт Олег Желтоножко отметил, что в российской армии использованию инженерных боеприпасов уделяется большое внимание.

— Это эффективное средство контроля местности, которое не требует постоянного присутствия военнослужащих, что особенно важно при небольшом количестве бойцов, как, например, в спецподразделениях, — отметил специалист. — Можно блокировать дороги и участки местности, которые могут использоваться противником для маневра или перевозки грузов. Грамотно установленное минное поле заменяет целый отряд. При этом снижается риск для своих бойцов.

Олег Желтоножко добавил, что мины остаются одним из наиболее эффективных и популярных средств вооруженной борьбы.

— Несмотря на критику со стороны правозащитников, при надлежащем контроле и соблюдении всех требований минные заграждения представляют опасность только для противника, — пояснил эксперт. — Мирное население страдает по большей части от мин, устанавливаемых в хаотичном порядке боевиками. Проблемой также становятся минные поля, установленные с воздуха, как это делали натовцы в Югославии.

Роты и даже батальоны специального минирования активно использовались советскими войсками в 80-е годы в Афганистане. Они действовали вместе со спецназом. Основным оружием были управляемые противопехотные ОМЗ-72, использовавшиеся в составе комплекта «Охота». Установленные на коммуникациях, эти выпрыгивающие мины позволяли создавать целые поля сплошного поражения и были эффективным способом уничтожения отрядов и караванов моджахедов.