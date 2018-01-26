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Великобритания сможет заключать торговые соглашения сразу после Brexit

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali/ZUMAPRESS
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Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис 26 января расскажет о планах Лондона на переходный период после выхода из Евросоюза. По его словам, возможность подписать новые соглашения у Великобритании появилась впервые за последние 40 с лишним лет.

«Участие в таможенном союзе (ЕС) не должно удерживать нас от ведения формальных переговоров или даже подписания торговых соглашений», — цитирует «РИА Новости» проект выступления Дэвиса.

В тексте отмечается, что новые торговые соглашения «не вступят в силу до тех пор, пока не закончится период имплементации».

Ранее в январе президент Франции Эммануэль Макрoн рассказал о возможных ограничениях торговли между Британией и Евросоюзом после Brexit. По его словам, полный доступ на европейский рынок возможен при выплате страной своего взноса в единый бюджет ЕС и при признании юрисдикции союза. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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