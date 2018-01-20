Мэй исключила возможность второго референдума по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что повторного референдума о выходе страны из Евросоюза не будет.

«Парламент предоставил право выбора британским гражданам, и они приняли решение», — подчеркнула она в интервью Bild. Британский премьер отметила, что страна «покидает ЕС, но не Европу».

«Мы не закрываем двери. Мы хотим договориться о всеобъемлющем соглашении по свободной торговле, а также о партнерстве в сфере безопасности», — добавила Мэй.

Как ранее сообщал портал iz.ru, руководители институтов Евросоюза заявили о готовности повернуть вспять процесс выхода Великобритании из сообщества (Brexit) в случае, если за это выскажется британская палата лордов.