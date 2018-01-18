Прямой эфир
Сюжет:

Евросоюз готов свернуть процесс Brexit в случае согласия Великобритании

0
Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководители институтов Евросоюза готовы повернуть вспять процесс выхода Великобритании из сообщества (Brexit) в случае, если за это выскажется британская палата лордов.

Как сообщил «РИА Новости» дипломатический источник в Брюсселе, руководители ЕС теперь не хотят Brexit, объясняя тем, что это «проигрыш для всех».

Ранее министр Великобритании по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что палата лордов начнет рассмотрение законопроекта о Brexit в конце января.

17 января палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit. Далее документ поступит на рассмотрение в палату лордов, после чего его должна одобрить королева.

Ожидается, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года по итогам референдума, прошедшего летом 2016 года.

По словам еврокомиссара по вопросам бюджета ЕС Гюнтера Эттингера, в случае выхода Великобритании из сообщества Евросоюз будет терять €13 млрд в год в период с 2021 по 2027.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лондон назвал приоритеты в переговорах с ЕС по Brexit
Истребители Великобритании и Бельгии сопровождали полет самолетов ВКС России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017