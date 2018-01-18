Евросоюз готов свернуть процесс Brexit в случае согласия Великобритании

Руководители институтов Евросоюза готовы повернуть вспять процесс выхода Великобритании из сообщества (Brexit) в случае, если за это выскажется британская палата лордов.

Как сообщил «РИА Новости» дипломатический источник в Брюсселе, руководители ЕС теперь не хотят Brexit, объясняя тем, что это «проигрыш для всех».

Ранее министр Великобритании по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что палата лордов начнет рассмотрение законопроекта о Brexit в конце января.

17 января палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit. Далее документ поступит на рассмотрение в палату лордов, после чего его должна одобрить королева.

Ожидается, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года по итогам референдума, прошедшего летом 2016 года.

По словам еврокомиссара по вопросам бюджета ЕС Гюнтера Эттингера, в случае выхода Великобритании из сообщества Евросоюз будет терять €13 млрд в год в период с 2021 по 2027.