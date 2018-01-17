Нижняя палата парламента Великобритании приняла законопроект о Brexit, который предусматривает отмену общеевропейского законодательства на территории страны.

Документ также устанавливает точную дату выхода Соединенного Королевства из Евросоюза — 29 марта 2019 года.

Кроме того, члены палаты общин смогут утверждать текст соглашения об условиях Brexit.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение верхней палаты парламента.

Министр Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис не исключил, что работа над документом может начаться до конца января. При этом он не уточнил дату окончания дебатов, сообщает Sky News.

После завершения всех процедур в парламенте, законопроект должна будет одобрить королева.