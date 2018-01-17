Прямой эфир
Сюжет:

Нижняя палата парламента Великобритании приняла законопроект о Brexit

0
Фото: Global Look Press/Rob Pinney
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нижняя палата парламента Великобритании приняла законопроект о Brexit, который предусматривает отмену общеевропейского законодательства на территории страны.

Документ также устанавливает точную дату выхода Соединенного Королевства из Евросоюза — 29 марта 2019 года.

Кроме того, члены палаты общин смогут утверждать текст соглашения об условиях Brexit.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение верхней палаты парламента.

Министр Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис не исключил, что работа над документом может начаться до конца января. При этом он не уточнил дату окончания дебатов, сообщает Sky News.

После завершения всех процедур в парламенте, законопроект должна будет одобрить королева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лондон назвал приоритеты в переговорах с ЕС по Brexit
Евросоюз оценил размер дыры в бюджете после Brexit

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017