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Евросоюз оценил размер дыры в бюджете после Brexit

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Бюджет Евросоюза потеряет €13 млрд в год в период с 2021 по 2027 год из-за выхода Великобритании из ЕС, заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер на конференции в Брюсселе.

«К сожалению, одна из чистых доноров (страна, которая направляет в бюджет ЕС больше денег, чем получает из него. — Ред.), Великобритания, решила нас покинуть. Из-за этого мы потеряем до €13 млрд ежегодно», — приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что недостающие средства можно изыскать за счет экономии и повышения эффективности расходования средств на реализацию европейских программ. По словам Эттингера, «каждый вложенный евро должен иметь добавленную стоимость».

Кроме того, еврокомиссар предложил формировать бюджет ЕС по демократическому принципу — сократить срок планирования с семи до пяти лет.

Ранее портал iz.ru разобрался, чем в британской политике запомнился 2017 год и что сулит ей год наступивший.

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