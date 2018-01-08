Евросоюз оценил размер дыры в бюджете после Brexit

Бюджет Евросоюза потеряет €13 млрд в год в период с 2021 по 2027 год из-за выхода Великобритании из ЕС, заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер на конференции в Брюсселе.

«К сожалению, одна из чистых доноров (страна, которая направляет в бюджет ЕС больше денег, чем получает из него. — Ред.), Великобритания, решила нас покинуть. Из-за этого мы потеряем до €13 млрд ежегодно», — приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что недостающие средства можно изыскать за счет экономии и повышения эффективности расходования средств на реализацию европейских программ. По словам Эттингера, «каждый вложенный евро должен иметь добавленную стоимость».

Кроме того, еврокомиссар предложил формировать бюджет ЕС по демократическому принципу — сократить срок планирования с семи до пяти лет.

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