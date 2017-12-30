Уходя — уходи

Когда Британия проголосовала за Brexit, все ждали быстрых и решительных изменений. Весь мир, затаив дыхание, следил за тем, как одна из ведущих экономик Евросоюза внезапно рвет отношения, которые складывались десятилетиями. Было весело и страшно - казалось, за Британией последуют и другие страны, и ЕС рухнет под тяжестью накопившихся проблем. С тех пор прошло полтора года. Обнаружилось, что Brexit — процесс затяжной, сопряженный с массой экономических трудностей и грозящий политическим кризисом. Чем в британской политике запомнился 2017-й и что сулит ей наступивший год — разбирался портал iz.ru.

Автор цитаты «Вся политическая, социальная и экономическая система Великобритании застыла в ледяной хватке национального пароксизма, имя которому — Brexit».

Этой хлесткой фразой британское издание Descrier подвело итоги уходящего года. В полемическом задоре авторы заострили мысль, но они правы в главном: вся политическая и экономическая жизнь Соединенного Королевства определяется сейчас процессом подготовки Brexit. Грядущий выход из ЕС стал фактором, с которым приходится считаться при принятии фактически любого решения.

Еще год назад казалось, что в мире вот-вот произойдут глобальные изменения: успех британского референдума вдохновил евроскептиков. Устои ЕС зашатались, казалось, что пример Британии окажется заразителен и запустит цепную реакцию, в результате которой государства начнут одно за другим выпадать из единой европейской семьи. За год всё полностью изменилось. ЕС устоял, а вот строптивую Британию, похоже, ждут серьезные проблемы.

Несгибаемая леди

Автор цитаты «Несколько месяцев назад британский народ проголосовал за изменения. Они проголосовали за лучшее будущее для нашей страны. Они проголосовали за то, чтобы выйти из Евросоюза и встретиться с большим миром. И они сделали это с открытыми глазами: согласившись, что дорога, ведущая вперед, пока неизведанна, но веря, что она приведет к лучшему будущему для их детей и внуков. И работа правительства — предоставить им эту дорогу».

brexit_1 Ежегодная конференция правящей Консервативной партии Великобритании в Манчестере Фото: ТАСС/Elliott Franks

Так, Тереза Мэй, премьер-министр Британии, в январе 2017 года описывала избирателям свою программу на ближайшее будущее. Только вперед, никаких компромиссов. Или ЕС, или большой мир, третьего не дано.

За красивыми словами крылось полное отсутствие планов. Всю прошлую зиму кабинет министров даже не обсуждал вопросы выхода из Евросоюза. Тем временем министерства и департаменты полным ходом разрабатывали собственные планы на случай Brexit. В некий момент число представленных на рассмотрение кабинета проектов достигло полутысячи, и выяснилось, что для их одновременного осуществления просто не хватит чиновников.

Но Мэй шла вперед, не сворачивая. Всё еще не имея четкого плана Brexit, она направила письмо в Брюссель о начале процесса выхода Британии из ЕС. Именно потому, что британский премьер до конца сама не понимала, как она намерена действовать, она захотела получить безоговорочную поддержку народа на случай любого будущего шага и назначила досрочные выборы.

Голосуй, а то не будет Brexit

Автор цитаты «Люди, которые призывают быть осторожнее с Brexit, играют в политические игры, — вещала Мэй. — Каждый голос, который получат консерваторы, усложнит жизнь оппозиционным политикам, которые хотят остановить меня и помешать сделать свою работу».

Выборы закончились для консерваторов унижением: партия Мэй потеряла большинство в парламенте и вынуждена была вступить в коалицию с североирландскими юнионистами. Поражение объяснялось множеством факторов — неумелой избирательной кампанией тори, усталостью населения от выборов и так далее. Кроме того, люди постепенно начали осознавать, что в ближайшем будущем их ждут немалые экономические трудности, которые принесет с собой Brexit.

brexit_2 Подсчет голосов по итогам всеобщих парламентских выборов в Великобритании Фото: TASS/Mark Hawkins/Barcroft Images

Терезу Мэй результаты выборов обескуражили, но ненадолго. Уже в сентябре во Флоренции на саммите ЕС она снова сообщила, что Brexit стал примером работающей демократии и выражением воли суверенной нации и что с этого пути она не свернет. Кабинет ведет себя под стать премьеру: министр по Brexit Дэвид Дэвис назвал требование ЕС выплатить по случаю выхода 50 млрд евро «ерундой». Brexit стал для британского кабмина универсальным объяснением всего. Управляющий банка Англии Марк Карни предупреждает о рисках необдуманного выхода? Да он враг Brexit! Пресса требует отставки министра Прити Патель, ведшей тайные переговоры с израильскими политиками, и критикует главу МИД Бориса Джонсона за необдуманные высказывания, из-за которых у британки, отбывающей срок в иранской тюрьме, могут возникнуть проблемы? Это всё противники выхода из ЕС мутят воду, пытаясь ослабить позиции правительства.

Неясно, насколько убедительной окажется такая риторика, учитывая, что главные оппоненты тори, лейбористы, не сидят сложа руки. Для главной оппозиционной партии 2017-й стал годом больших успехов и несбывшихся надежд.

Время работает на них

Перед самыми весенними выборами большинство политологов предрекало партии во главе с Джереми Корбином неизбежный разгром. Вместо этого лейбористы нарастили свою фракцию в парламенте на 30 мест. Сразу после успеха Корбин в запальчивости пообещал, что еще до Рождества станет премьером. Последующие месяцы показали, что лидер лейбористов переоценил масштаб разногласий среди тори. Но будущий год может преподнести ему приятный сюрприз.

brexit_4 Джереми Корбин — лидер Лейбористской партии Фото: TAСС/Stefan Rousseau

В руководстве консерваторов уже давно зреют разногласия. До сих пор Мэй удавалось лавировать между радикалами-еврофобами и умеренными еврофилами, но отставка ее верных сторонников — Приви Патель и министра обороны Майла Фэллона — существенно ослабили позиции премьер-министра. Сокрушительный удар по премьеру нанес скандал с ее заместителем — Дэмиан Грин. Университетский друг Мэй был допрошен по подозрению в хранении на компьютере жесткого порно и вынужден был подать в отставку после того, как его уличили во лжи полиции. Если Терезе Мэй не удастся снова найти баланс между крыльями партии, ее кабинет рискует рухнуть.

А в этом случае исход выборов предсказать невозможно. По последним опросам, консерваторы и лейбористы идут буквально ноздря в ноздрю — и за тех и за других готовы отдать голоса 42% британцев. В этой ситуации многое будет зависеть от тактического мастерства партийного руководства.

По результатам последних выборов 17 депутатов от консерваторов и 19 от лейбористов победили с отрывом менее чем в 1000 человек. Чтобы лишить тори и их союзников большинства, Корбину необходимо перетянуть на свою сторону лишь 1682 человека во всей Британии — правда, сделать это нужно в конкретных избирательных округах. Впрочем, лейбористы смогут набрать голоса и без смены кабинета — выиграв довыборы в случае смерти или отставки депутата-консерватора.

brexit_4 Вид на здание британского парламента (Вестминстерский дворец) Фото: ТАСС/Alberto Pezzali

На будущих выборах, когда бы они ни состоялись, демография будет играть в пользу лейбористов: за них голосует молодежь, в то время как престарелые избиратели консерваторов постепенно вымирают. Изменить эту ситуацию Тереза Мэй может лишь одним способом: всеми правдами и неправдами удержать правительство от падения в будущем году, успешно провести Brexit и восстановить после него британскую экономику. На всё это премьеру отпущено менее пяти лет.