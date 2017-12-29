Британский депутат недоволен ответом Facebook и Twitter по «российскому» расследованию

Парламентарии Соединенного Королевства угрожают санкциями компаниям — владельцам социальных сетей Facebook и Twitter за отказ в помощи расследованию якобы имевшего место вмешательства России в ход референдума о Brexit.

Информацию об этом распространила газета The Guardian в пятницу, 29 декабря.

«Я не ожидал, что они фактически полностью проигнорируют наш запрос», — цитирует «РИА Новости» председателя комитета по делам культуры, СМИ и спорта Дэмьена Коллинза, сделавшего запрос в компании.

Отмечается, что Facebook сообщила представителям расследования, что российские структуры потратили на рекламу Brexit в социальной сети чуть меньше доллара.

17 декабря член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что российское влияние на Brexit — это действительно полная чушь. Так он прокомментировал заявление экс-главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ричарда Дирлава.

Бывший глава британской разведки опроверг какое-либо российское влияние на референдум о процессе выхода Великобритании из ЕС (Brexit) в интервью BBC Newsnight, вышедшем 14 декабря.