Прямой эфир

Британский депутат недоволен ответом Facebook и Twitter по «российскому» расследованию

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens/
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламентарии Соединенного Королевства угрожают санкциями компаниям — владельцам социальных сетей Facebook и Twitter за отказ в помощи расследованию якобы имевшего место вмешательства России в ход референдума о Brexit.

Информацию об этом распространила газета The Guardian в пятницу, 29 декабря.

«Я не ожидал, что они фактически полностью проигнорируют наш запрос», — цитирует «РИА Новости» председателя комитета по делам культуры, СМИ и спорта Дэмьена Коллинза, сделавшего запрос в компании.

Отмечается, что Facebook сообщила представителям расследования, что российские структуры потратили на рекламу Brexit в социальной сети чуть меньше доллара.

17 декабря член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что российское влияние на Brexit — это действительно полная чушь. Так он прокомментировал заявление экс-главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ричарда Дирлава.

Бывший глава британской разведки опроверг какое-либо российское влияние на референдум о процессе выхода Великобритании из ЕС (Brexit) в интервью BBC Newsnight, вышедшем 14 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Великобритания изменит цвет паспортов после Brexit
Глава минфина США опроверг влияние России на выборы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017