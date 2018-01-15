Истребители Великобритании и Бельгии сопровождали полет самолетов ВКС России

В Минобороны России рассказали о полете двух стратегических ракетоносцев Ту-160. На отдельных участках российские самолеты сопровождали истребители Великобритании и Бельгии.

В ведомстве сообщили, что плановый полет был выполнен над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Его длительность составила 13 часов. В ходе полета была выполнена дозаправка в воздухе.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии», — отметили в ведомстве.

В сообщении подчеркивается, что российские ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31, а полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.