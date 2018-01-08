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ВКС РФ проведут более 500 учений различного уровня

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Более 500 учений различного уровня запланировали Воздушно-космические силы (ВКС) России в этом году.

Информацию об этом распространило Минобороны РФ в понедельник, 8 февраля.

«Спланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут более 500 учений различного уровня», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В частности, запланировано участие ВКС в конкурсах «Авиадартс-2018», «Ключи от неба – 2018», «Воздушные рубежи – 2018».

3 января портал iz.ru рассказал, что модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3 оснастят новой интеллектуальной информационно-управляющей системой (ИУС). Комплекс бортового оборудования прошел испытания в реальных условиях во время военной операции ВКС РФ в Сирии.

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