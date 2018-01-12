Самолеты ВКС четыре раза за неделю вылетали на перехват у границ РФ

Дежурные силы ПВО за неделю четыре раза поднимались на перехват иностранных воздушных судов. Это следует из инфографики газеты «Красная звезда», которая является официальным печатным органом Минобороны.

Всего разведку вдоль границ РФ вели 11 летательных аппаратов других стран.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства нашей страны не допущено.

9 января самолет ВВС США провел многочасовую разведку вблизи границ РФ в регионе Балтики. Военный лайнер курсировал с юга на север в воздушном пространстве Эстонии.