Прямой эфир

Самолеты ВКС четыре раза за неделю вылетали на перехват у границ РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дежурные силы ПВО за неделю четыре раза поднимались на перехват иностранных воздушных судов. Это следует из инфографики газеты «Красная звезда», которая является официальным печатным органом Минобороны.

Всего разведку вдоль границ РФ вели 11 летательных аппаратов других стран.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства нашей страны не допущено.

9 января самолет ВВС США провел многочасовую разведку вблизи границ РФ в регионе Балтики. Военный лайнер курсировал с юга на север в воздушном пространстве Эстонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские Су-25СМ приступили к полетам на авиабазе в Киргизии
Военный эксперт рассказал о целях полета самолета-разведчика США у Крыма

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017