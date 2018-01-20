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Макрон рассказал об ограничениях в торговле ЕС с Лондоном после Brexit

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможных ограничениях торговли между Великобританией и Евросоюзом после Brexit.

«Вам необходимо понять, что по определению у вас не может быть полного доступа к единому рынку, если вы не вкладываетесь в общую копилку», — заявил Макрон в интервью британскому телеканалу ВВС.

Он уточнил, что полный доступ на европейский рынок возможен при выплате страной своего взноса в единый бюджет ЕС и при признании юрисдикции союза. «Когда вы решаете отказаться от этих необходимых условий, вы получаете неполный доступ», — пояснил Макрон.

По его мнению,  отдельное торговое соглашение ЕС и Лондона станет комбинацией полноценного доступа к свободному рынком и стандартного договора о внешней торговле. «Однако важно не дать людям подумать, что возможно усидеть на двух стульях», — цитирует интервью Макрона «РИА Новости».

Напомним, 17 января палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit. Далее документ поступит на рассмотрение в палату лордов, после чего его должна одобрить королева. Британцы проголосовали за выход из союза на референдуме летом 2016 года. Ожидается, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Как писал портал iz.ru, в Евросоюзе готовы повернуть Brexit вспять, если за это выскажется британская палата лордов. По словам еврокомиссара по вопросам бюджета ЕС Гюнтера Эттингера, в случае выхода Великобритании из сообщества Евросоюз ежегодно будет терять €13 млрд с 2021 по 2027 год.

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