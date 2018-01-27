Сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса нацдиалога в Сочи

Сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса национального диалога САР в Сочи, созванного Россией 29–30 января.

«Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи», — сообщается 27 января в Twitter Высшего комитета по переговорам, передает«РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия пригласила к участию порядка 1,6 тыс. представителей сирийского общества, также в качестве наблюдателей приглашены представители ООН и ряда региональных и международных партнеров.

В США считают, что переговоры по Сирии в Сочи могут дать результат. Об этом 26 января заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

В январе глава МИДа Сергей Лавров встретился с объединенной делегацией сирийской оппозиции. Он сообщил, что Россия озабочена тем, что происходит в Восточной Гуте и Идлибе.