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Сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса нацдиалога в Сочи

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Фото: РИА Новости/Болат Шайхинов
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Сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса национального диалога САР в Сочи, созванного Россией 29–30 января.

«Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи», — сообщается 27 января в Twitter Высшего комитета по переговорам, передает«РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия пригласила к участию порядка 1,6 тыс. представителей сирийского общества, также в качестве наблюдателей приглашены представители ООН и ряда региональных и международных партнеров. 

В США считают, что переговоры по Сирии в Сочи могут дать результат. Об этом 26 января заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

В январе глава МИДа Сергей Лавров встретился с объединенной делегацией сирийской оппозиции. Он сообщил, что Россия озабочена тем, что происходит в Восточной Гуте и Идлибе. 

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