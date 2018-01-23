Лавров провел встречу с сирийской оппозицией

Сергей Лавров встретился с объединенной делегацией сирийской оппозиции. Глава МИДа: Россия озабочена тем, что происходит в Восточной Гуте и Идлибе. Улучшить ситуацию мог бы единый фронт борьбы против «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая группировка).

Лавров: на Конгресс нацдиалога в Сочи приглашены все стороны конфликта. Целью встречи является эффективность женевского процесса под эгидой ООН. Резолюции ООН готова выполнять и сирийская оппозиция. Кроме того, глава делегации выступил за новый договор по борьбе с терроризмом.