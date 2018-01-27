Сирийская оппозиция объявит решение о поездке в Сочи в субботу

Сирийская оппозиция пока не приняла окончательное решение по участию в Конгрессе национального диалога САР в Сочи, решение ожидается в субботу, 27 января.Об этом заявил журналистам представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

«Завтра будет пресс-конференция главы СКП, и он сообщит о решении», — сказал аль-Ариди, которого цитирует «РИА Новости».

Конгресс запланирован в Сочи на 30 января. Россия пригласила к участию порядка 1,6 тыс. представителей сирийского общества, также в качестве наблюдателей приглашены представители ООН и ряда региональных и международных партнеров.

Ранее 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможные успехи Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи. По его словам, сам факт проведения данного мероприятия является продвижением на пути к политическому урегулированию в регионе.