Прямой эфир

Сирийская оппозиция объявит решение о поездке в Сочи в субботу

0
Фото: РИА Новости/Болат Шайхинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирийская оппозиция пока не приняла окончательное решение по участию в Конгрессе национального диалога САР в Сочи, решение ожидается в субботу, 27 января.Об этом заявил журналистам представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

«Завтра будет пресс-конференция главы СКП, и он сообщит о решении», — сказал аль-Ариди, которого цитирует «РИА Новости».

Конгресс запланирован в Сочи на 30 января. Россия пригласила к участию порядка 1,6 тыс. представителей сирийского общества, также в качестве наблюдателей приглашены представители ООН и ряда региональных и международных партнеров.

Ранее 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможные успехи Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи. По его словам, сам факт проведения данного мероприятия является продвижением на пути к политическому урегулированию в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин не планирует ехать на Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи
США считают, что переговоры в Сочи по Сирии могут дать результат

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017