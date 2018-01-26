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Песков оценил возможные успехи конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Факт проведения конгресса сирийского национального диалога в Сочи является продвижением на пути к политическому урегулированию в регионе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он сообщил журналистам.

«Та работа, которая проводится, она чрезвычайно сложная и тернистая. Но сам по себе шаг в виде проведения такого конгресса — ощутимое продвижение в сторону политического урегулирования», — заметил официальный представитель Кремля.

Вместе с тем Дмитрий Песков отметил, что по итогам этого мероприятия вряд ли удастся разрешить затянувшийся кризис. «Не нужно ожидать, что в Сочи будет поставлена точка политическому урегулированию. Это было бы неверно», — признал пресс-секретарь.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29–30 января. В ходе встречи стороны намерены сформировать комиссию по разработке конституции Сирии. Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт отметила, что переговоры по Сирии в Сочи могут быть результативными.

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