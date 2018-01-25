США обвинили Россию в попытках помешать парижской встрече по химоружию

Госдеп США обвинил Россию в попытках помешать работе партнерства 25 стран, которые участвовали в парижской встрече против применения химоружия.

«Эти действия РФ (использование права вето в СБ ООН по резолюции по Сирии и применению химоружия. — Ред.) совпали с заявлением 25 стран о создании партнерства против применения химоружия», — сказала официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, которую цитирует «РИА Новости».

В ведомстве также полагают, что переговоры по Сирии в Сочи — лишь «разовое решение».

«Может быть из этого что-то получится. Но мы твердо поддерживаем переговоры в Женеве», — отметила Науэрт.

Ранее в январе госсекретарь США Рекс Тиллерсон бездоказательно возложил ответственность за применение химоружия в Сирии на Россию. После этого МИД России указал на попытки США неверно изложить позицию России по расследованию фактов применения химического оружия в Сирии.