МИД заявил о попытках США исказить позицию РФ по химоружию в Сирии

МИД России указал на попытки США неверно изложить позицию России по расследованию фактов применения химического оружия в Сирии. В частности, речь идет о неофициальной аналитической записке по этому вопросу, распространенной американской делегацией в Совете Безопасности ООН 9 января.

«Вынуждены констатировать, что содержание данного материала не имеет ничего общего с действительностью и полностью искажает подходы нашей страны к расследованию таких инцидентов», — утверждается в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

«К сожалению, при составлении указанного документа американские коллеги дошли до откровенного передергивания и подтасовки фактов», — указывает МИД России.

Напомним, 4 апреля 2017 года стало известно о применении химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. При атаке погибли 80 человек и еще 200 пострадали. Сирийская оппозиция назвала виновником атаки правительственные войска Сирии, а они в ответ возложили ответственность на боевиков.

На расследование инцидента дан мандат ООН и Организации по защите от химического оружия (ОЗХО). Разбирательство еще не завершено. 24 ноября жесткий проект решения, предложенный США на внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО, отклонен в связи с несогласием России и ряда других участников.

Как писал iz.ru, МИД РФ назвал этот доклад непрофессиональным и поверхностным, а Дамаск предположил, что документ написан еще до расследования.