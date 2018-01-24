Кремль дал оценку обвинениям США в использовании Дамаском химоружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о несогласии Кремля с позицией Вашингтона в вопросах использования химического оружия в Сирии. США идут по пути «заматывания» расследований данных инцидентов, заявил Песков.

Позиции России и США «диаметральным образом расходятся» в данном вопросе», напомнил официальный представитель Кремля.

«Я в данном случае не комментирую заявление Тиллерсона, оставлю это коллегам из МИДа», – подчеркнул Песков. «Но в целом мы не согласны с подходом американцев, которые фактически замотали расследование предыдущих случаев и идут по пути наклеивания ярлыков без каких-либо оснований», — отметил пресс-секретарь президента.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон бездоказательно возложил ответственность за применение химоружия в Сирии на Россию. 19 января МИД России указал на попытки США неверно изложить позицию России по расследованию фактов применения химического оружия в Сирии.