Прямой эфир

Кремль дал оценку обвинениям США в использовании Дамаском химоружия

0
Фото: Global Look Prees/Maurizio Gambarini
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о несогласии Кремля с позицией Вашингтона в вопросах использования химического оружия в Сирии. США идут по пути «заматывания» расследований данных инцидентов, заявил Песков.

Позиции России и США «диаметральным образом расходятся» в данном вопросе», напомнил официальный представитель Кремля.

«Я в данном случае не комментирую заявление Тиллерсона, оставлю это коллегам из МИДа», – подчеркнул Песков. «Но в целом мы не согласны с подходом американцев, которые фактически замотали расследование предыдущих случаев и идут по пути наклеивания ярлыков без каких-либо оснований», — отметил пресс-секретарь президента.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон бездоказательно возложил ответственность за применение химоружия в Сирии на Россию. 19 января МИД России указал на попытки США неверно изложить позицию России по расследованию фактов применения химического оружия в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков не знает об инициативе блокировать СМИ-иноагенты в день выборов
Кремль призвал Киев дать четкий ответ по военной технике в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017