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Кремль призвал Киев дать четкий ответ по военной технике в Крыму

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Украинские власти должны сказать «да» или «нет» на предложение российского лидера Владимира Путина забрать военную технику из Крыма, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это предложение является официальным, отметил Песков, оно не нуждается в каких-либо дополнительных уведомлениях. Так официальный представитель Кремля прокомментировал заявление главы украинского МИДа Павла Климкина, заявившего об отсутствии официальных предложений со стороны России по данному вопросу.

«Официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу», — указал Песков.

«Давайте не будем заниматься трактовкой, все-таки Киев должен сказать «да» или «нет», дождемся», — резюмировал он.

11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине ее технику. Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, боевых самолетов, состояние которых плачевно».

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