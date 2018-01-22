Украина отказалась от предложения России забрать военную технику из Крыма
Глава МИД Украины Павел Климкин дал понять, что Киев не намерен забирать свою военную технику из Крыма, назвав предложение Москвы «уловкой».
«Этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию», –– цитирует Климкина «Украинская правда».
При этом, по его словам, Киев не получал каких-либо официальных предложений от Москвы относительно военной техники.
11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине ее технику. Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, боевых самолетов, состояние которых плачевно». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что предложение России является жестом доброй воли, призванным «вывести отношения Москвы и Киева из того пике, в которое они вошли».
При этом на Украине завили, что подобное предложение требует «очень тщательного изучения. В Совфеде отметили, что Киев не в «восторге» от идеи возвращения техники, так как она нуждается в капитальном ремонте.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведенного референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.
13 января появилось видео, на котором запечатлены ржавеющие украинские корабли в Крыму.