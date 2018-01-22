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Украина отказалась от предложения России забрать военную технику из Крыма

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Mateusz Wlodarczyk
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Глава МИД Украины Павел Климкин дал понять, что Киев не намерен забирать свою военную технику из Крыма, назвав предложение Москвы «уловкой».

«Этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию», –– цитирует Климкина «Украинская правда».

При этом, по его словам, Киев не получал каких-либо официальных предложений от Москвы относительно военной техники.

11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине ее технику. Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, боевых самолетов, состояние которых плачевно». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что предложение России является жестом доброй воли, призванным «вывести отношения Москвы и Киева из того пике, в которое они вошли».

При этом на Украине завили, что подобное предложение требует «очень тщательного изучения. В Совфеде отметили, что Киев не в «восторге» от идеи возвращения техники, так как она нуждается в капитальном ремонте.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведенного референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

13 января появилось видео, на котором запечатлены ржавеющие украинские корабли в Крыму.

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