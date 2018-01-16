Песков рассказал о реакции Киева на передачу военной техники из Крыма

В Кремле пока не получали прямого ответа от Киева на предложение российского президента Владимира Путина о передаче военной техники из Крыма. Об это во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева, но о какой-то субстантивной реакции мне неизвестно», — сказал он во время общения с журналистами.

Как ранее сообщал портал iz.ru, 11 января Путин заявил о готовности вернуть Киеву украинские военные корабли, авиационную технику и бронетехнику, находящиеся на полуострове. Глава государства добавил, что все это сейчас находится в «плачевном состоянии».