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Песков рассказал о реакции Киева на передачу военной техники из Крыма

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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В Кремле пока не получали прямого ответа от Киева на предложение российского президента Владимира Путина о передаче военной техники из Крыма. Об это во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева, но о какой-то субстантивной реакции мне неизвестно», — сказал он во время общения с журналистами.

Как ранее сообщал портал iz.ru, 11 января Путин заявил о готовности вернуть Киеву украинские военные корабли, авиационную технику и бронетехнику, находящиеся на полуострове. Глава государства  добавил, что все это сейчас находится в «плачевном состоянии».

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