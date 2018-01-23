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Киев отказался забрать военную технику из Крыма

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Украина не станет забирать военную технику из Крыма, власти страны отказались обсуждать с Россией возможную передачу военных судов из Крыма, об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.

Климкин аргументировал тем, что власти Украины не ведут с Москвой диалогов по статусу Крыма. Поэтому Киев «не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить юридическую или политическую позицию», добавил он, назвав инициативу РФ «трюком».

«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России — показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог», — заявил он накануне журналистам. Кроме того, украинский дипломат отметил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. Никаких дипломатических нот подобного характера Украина от Москвы не получала, указал министр.

Президент России Владимир Путин 11 января заявил о готовности передать Украине ее военную технику из Крыма. Известно, что украинские военные корабли находятся в плачевном состоянии

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