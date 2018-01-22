В Совфеде прокомментировали отказ Киева от возвращения техники из Крыма
Политическим хамством ответил Киев на предложение России вернуть Украине ее военную технику из Крыма. Об этом заявил зампред Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Сенатор отметил, что отказ Украины от возвращения техники не стал неожиданностью и говорит о нежелании Киева искать точки взаимодействия с Москвой.
«Собственно, другой реакции мы и не ждали. Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув всё с ног на голову. Я имею в виду заявление главы украинского МИДа Павла Климкина, что у Киева нет никакого диалога с Москвой по статусу Крыма», –– цитирует ТАСС Клинцевича.
22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложение РФ о возврате техники «трюк России для того, чтобы показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог».
Российский сенатор отметил, что статус Крыма действительно не подлежит обсуждению, так как он давно определен и полуостров является территорией РФ.
«Он определен народом на референдуме 16 марта 2014 года и обсуждению не подлежит. Отклонив предложение России о возвращении техники из Крыма, украинская власть в очередной раз продемонстрировала свое явное нежелание искать даже малейшие точки соприкосновения с Россией», –– добавил Клинцевич.
11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине ее технику. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предложение России является жестом доброй воли, призванным «вывести отношения Москвы и Киева из того пике, в которое они вошли».
Позже в Крыму запечатлели на видео состояние украинских кораблей на полуострове.