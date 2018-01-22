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В Совфеде прокомментировали отказ Киева от возвращения техники из Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Политическим хамством ответил Киев на предложение России вернуть Украине ее военную технику из Крыма. Об этом заявил зампред Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что отказ Украины от возвращения техники не стал неожиданностью и говорит о нежелании Киева искать точки взаимодействия с Москвой.

«Собственно, другой реакции мы и не ждали. Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув всё с ног на голову. Я имею в виду заявление главы украинского МИДа Павла Климкина, что у Киева нет никакого диалога с Москвой по статусу Крыма», –– цитирует ТАСС Клинцевича.

22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложение РФ о возврате техники «трюк России для того, чтобы показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог».

Российский сенатор отметил, что статус Крыма действительно не подлежит обсуждению, так как он давно определен и полуостров является территорией РФ.

«Он определен народом на референдуме 16 марта 2014 года и обсуждению не подлежит. Отклонив предложение России о возвращении техники из Крыма, украинская власть в очередной раз продемонстрировала свое явное нежелание искать даже малейшие точки соприкосновения с Россией», –– добавил Клинцевич.

11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине ее технику. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предложение России является жестом доброй воли, призванным «вывести отношения Москвы и Киева из того пике, в которое они вошли».

Позже в Крыму запечатлели на видео состояние украинских кораблей на полуострове.

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