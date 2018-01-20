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Глава Крыма рассказал о значимости референдума 1991 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что референдум 20 января 1991 года, в ходе которого большинство жителей Крыма высказались за восстановление автономии в составе СССР, подготовил почву для воссоединения полуострова с РФ. 

По словам политика, этот статус помог обеспечить правовую безупречность воссоединения с Россией. «Январский референдум 1991 года можно по праву назвать прологом к этому историческому событию, к возрождению нашей республики и нашей великой страны», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Кроме того, глава региона добавил, что, по его словам, референдум 1991 года был «голосованием за Россию».

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинский лидер Петр Порошенко назвал сегодняшнюю ситуацию в Крыму «болью для народов», живущих на полуострове.

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