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Украинца задержали в Крыму за надругательство над гербом и гимном РФ

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Гражданин Украины задержан российскими пограничниками в Крыму по обвинению в надругательстве над гимном и флагом России, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике.

«Мужчине вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ), что наказывается лишением свободы на срок до одного года либо принудительными работами на тот же срок», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Там добавили, что украинец был задержан на пункте пропуска «Армянск» во время проверки документов. 35-летний гражданин Украины ранее был объявлен в розыск с середины октября. Розыск был инициирован крымским управлением ФСИН, которому и передали задержанного.

Напомним, в августе 2017 года в Крыму был задержан агент Службы безопасности Украины Геннадий Лемешко. Он признался, что выполнял задание по осуществлению диверсий на полуострове — в частности, должен повредить линию электропередачи.

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