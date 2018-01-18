Португальскую турфирму осудили за публикацию карты Украины без Крыма
Посольство Украины в Португалии осудило туристический сайт Viseu Now за публикацию изображения карты страны без Крыма, сообщается в Twitter украинской дипмиссии.
В сообщении отмечено, что посол Инна Огнивец направило открытое письмо руководству португальской дипмиссии.
«Крым является неотъемлемой частью страны», — говорится в публикации.
Референдум в Крыму прошел 16 марта 2014 года. По итогам голосования полуостров вошел в состав России. Украинские власти не признают результаты референдума и считают Крым частью страны.
Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что вопрос со статусом полуострова закрыт и не подлежит пересмотру.