Португальскую турфирму осудили за публикацию карты Украины без Крыма

Посольство Украины в Португалии осудило туристический сайт Viseu Now за публикацию изображения карты страны без Крыма, сообщается в Twitter украинской дипмиссии.

В сообщении отмечено, что посол Инна Огнивец направило открытое письмо руководству португальской дипмиссии.

«Крым является неотъемлемой частью страны», — говорится в публикации.

#CrimeaIsUkraine

Відкритий лист Посла України Інни Огнівець до редакції Viseu Now у зв’язку з репортажем «Українське Різдво у Візеу», в якому було використано мапу України без Автономної Республіки Крим (screenshot додається).

Крим – це невід'ємна частина України! pic.twitter.com/eJIKPeV48S — UKR Embassy in PRT (@UKRinPRT) January 15, 2018

Референдум в Крыму прошел 16 марта 2014 года. По итогам голосования полуостров вошел в состав России. Украинские власти не признают результаты референдума и считают Крым частью страны.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что вопрос со статусом полуострова закрыт и не подлежит пересмотру.