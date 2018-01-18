На Украине разработают проект о свободной экономической зоне в Крыму

Украинские власти разработают законопроект о свободной экономической зоне в Крыму. Соответствующее поручение рабочей группе и кабмину дал председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

«Параллельно я даю поручение рабочей группе и кабмину разработать законопроект и положение о свободной экономической зоне. Это мое отдельное поручение комитету», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Парубия.

Соответствующее заявление прозвучало из уст председателя парламента после голосования по законопроекту о реинтеграции Донбасса.

Как писал портал iz.ru, 18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Документ, в частности, закрепляет за Россией статус «страны-агрессора».

Референдум в Крыму состоялся 16 марта 2014 года. Большинство местных жителей выступили за присоединение полуострова к России. В свою очередь, Украина не признала итогов голосования и по-прежнему считает Крым своей территорией.