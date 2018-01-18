Фильм «Матильда» запретили на Украине

Власти Украины запретили к показу российский фильм «Матильда».

Как сообщает «Газета.ру», причиной стало участие в создании фильма музыканта, который находится в черном списке.

«Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете! А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из черного списка, это нитраты. Они есть, значит, продукция считается ядовитой», — сказал член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов.

Стоит отметить, что имя музыканта не называется.

Ранее Госкино Украины запретило к показу все сезоны сериала «Сваты» с участием российского актера Федора Добронравова, который попал в черный список после посещения Крыма.



