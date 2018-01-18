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Европейские школы закупили карты с российским Крымом

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Фото: РИА Новости/Андрей Иглов
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В одной из пражских школ отец будущего ученика обнаружил в классе карту Европы с российским Крымом. Он сообщил об этом в своем микроблоге. 

В твите написано, что на вопрос о российском Крыме учительница ответила, что карты в школу послало министерство образования.

По словам главы дипмиссии Украины в Чехии Евгения Перебийниса, посольство еще в ноябре знало о «проблеме» и даже обратило на нее внимание властей республики. Он подчеркнул, что производитель уже снял товар с продажи, но еще не все карты изъяты из учебных заведений.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент России Владимир Путин посоветовал школьникам изучать историю Крыма, назвав ее «очень сложной и очень интересной».

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