Европейские школы закупили карты с российским Крымом

В одной из пражских школ отец будущего ученика обнаружил в классе карту Европы с российским Крымом. Он сообщил об этом в своем микроблоге.

Dnes jsem zašel do školy na Praze 1, kam bude chodit můj syn. A co tam mají za mapu Evropy ve třídě? Učitelka o tom ví, omlouvá se, ale prý jim tyto mapy poslalo ministerstvo. @Fbeyeee @U_kropka @nikorepi @YPerebyinis pic.twitter.com/CgO2Nxpnps — ppk (@prtprnkllr) 17 января 2018 г.

В твите написано, что на вопрос о российском Крыме учительница ответила, что карты в школу послало министерство образования.

По словам главы дипмиссии Украины в Чехии Евгения Перебийниса, посольство еще в ноябре знало о «проблеме» и даже обратило на нее внимание властей республики. Он подчеркнул, что производитель уже снял товар с продажи, но еще не все карты изъяты из учебных заведений.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент России Владимир Путин посоветовал школьникам изучать историю Крыма, назвав ее «очень сложной и очень интересной».