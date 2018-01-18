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Видео проезда Валуева по Крымскому мосту с котом выложили в Сеть

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Фото: facebook.com
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Российский чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев проехал на автомобиле по уже заасфальтированному участку Крымского моста вместе с котом Мостиком, ставшим одним из символов стройки века. Два коротких видеосюжета поездки опубликованы в Instagram и Facebook кота.

В одном из роликов Валуев, входящий в Общественный совет по строительству моста, управляет автомобилем и беседует с Мостиком, сидящим на торпеде. «Кажется, у меня новый водитель», — гласит шутливая подпись к видео.

Во втором видео депутат отмечает, что строители очень балуют рыжего кота, часто давая ему полакомиться его любимыми креветками.

На кадрах видно, что на пилотном участке моста через Керченский пролив установили освещение и ограждения. Асфальтовое покрытие идеально ровное.

Напомним, министр транспорта России Максим Соколов заявил 11 января, что точная дата открытия автодорожной части Крымского моста станет известна ближе к весне. При этом после запуска моста Керченская паромная переправа продолжит работать.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в России — длина сооружения составит 19 км.

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