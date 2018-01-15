Прямой эфир

Паромная переправа продолжит работать после запуска моста в Крым

0
Фото: most.life
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Керченская паромная переправа продолжит работать и после запуска Крымского моста. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Игорь Захаров.

Он отметил, что Керченская паромная переправа продолжит перевозку пассажиров и грузов между Краснодарским краем и Крымом после ввода моста в эксплуатацию, однако количество паромов будет сокращено.

«Переправа в нынешнем формате работать не будет, но как самостоятельная структура, обеспечивающая в том числе функции дублирования, она однозначно останется. <...> Переправа будет работать в 2019 и 2020 году однозначно», — приводит «ТВ Центр» слова Захарова.

Он также добавил, что автомобильное движение по мосту может быть запущено уже в середине 2018 года. Министр отметил, что в настоящее время еще остаются вопросы организационного характера, а строительные ведутся с опережением графика.

Ранее портал iz.ru сообщал, что накануне, 14 января, паромная переправа в Крыму возобновила работу после того, как ее закрыли в ночь на 13 января из-за густого тумана. Для ожидающих пассажиров организовали доставку еды и питьевой воды, а также работала полевая кухня.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде пообещали не церемониться с Украиной в случае атаки на Крымский мост
Название «Крымский мост» поддержали 64% проголосовавших

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017