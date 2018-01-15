Паромная переправа продолжит работать после запуска моста в Крым

Керченская паромная переправа продолжит работать и после запуска Крымского моста. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Игорь Захаров.

Он отметил, что Керченская паромная переправа продолжит перевозку пассажиров и грузов между Краснодарским краем и Крымом после ввода моста в эксплуатацию, однако количество паромов будет сокращено.

«Переправа в нынешнем формате работать не будет, но как самостоятельная структура, обеспечивающая в том числе функции дублирования, она однозначно останется. <...> Переправа будет работать в 2019 и 2020 году однозначно», — приводит «ТВ Центр» слова Захарова.

Он также добавил, что автомобильное движение по мосту может быть запущено уже в середине 2018 года. Министр отметил, что в настоящее время еще остаются вопросы организационного характера, а строительные ведутся с опережением графика.

Ранее портал iz.ru сообщал, что накануне, 14 января, паромная переправа в Крыму возобновила работу после того, как ее закрыли в ночь на 13 января из-за густого тумана. Для ожидающих пассажиров организовали доставку еды и питьевой воды, а также работала полевая кухня.